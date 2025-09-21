العالم اليوم - الأونروا تكشف أعداد النازحين قسرا في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر الأونروا تكشف أعداد النازحين قسرا في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 10:24 صباحاً - أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، بأن 1.9 مليون شخص نازحون قسرا في قطاع غزة.

وذكرت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

وأضافت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".

ومنذ فجر السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 107 قتلى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.