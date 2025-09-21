العالم اليوم - إسرائيل.. إطلاق صاروخين من غزة باتجاه أسدود

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. إطلاق صاروخين من غزة باتجاه أسدود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، حسب ما أشارت القناة 12 الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وتمكن من اعتراض أحدهما، في حين سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل، تحذيرا من سقوط قذائف صاروخية.

كما سمع دوي صافرات الإنذار في بلدتي نيتسان وشتوليم.