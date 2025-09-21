العالم اليوم - طالبان تردّ على ترامب بشأن "قاعدة باغرام"

انتم الان تتابعون خبر طالبان تردّ على ترامب بشأن "قاعدة باغرام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 01:20 مساءً - أكد مسؤول في حكومة طالبان، الأحد، أن التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة باغرام الجوية "مستحيل"، وذلك بعد أن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب البلاد بعقوبات لم يحددها في حال لم تتم إعادتها إلى الولايات المتحدة.

وقال قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت: "مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية".

وأكد: "الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه".

وكان ترامب كتب على منصته "تروث سوشال": "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة".

ويأتي هذا التهديد المبهم بعد أيام قليلة من طرحه خلال زيارة رسمية إلى بريطانيا، فكرة استعادة الولايات المتحدة سيطرتها على القاعدة.

وكانت باغرام، أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، ركيزة أساسية في الحرب التي قادتها واشنطن ضد حركة طالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وطالما تحسر ترامب على فقدان باغرام بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من الصين، لكن الخميس كانت المرة الأولى التي يعلن فيها أنه ينكب للعمل على هذه المسألة.