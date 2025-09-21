العالم اليوم - نتنياهو: هناك "بعض التقدم" في المحادثات مع سوريا

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: هناك "بعض التقدم" في المحادثات مع سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 04:09 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، إن الاتصالات مستمرة مع سوريا، وإنها حققت "بعض التقدم"، لكن الفجوة لا تزال كبيرة.

يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على إسرائيل للتنازل عن بعض مطالبها من أجل التوصل إلى تفاهم سريع، وعلى خلفية توقعات بأن يُعلن عن الاتفاق خلال الأسبوع الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي سيحضرها كل من نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع.

أبرز تفاصيل الاتفاق المحتمل

الرئيس السوري قال إن المحادثات الجارية قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة"، مُشددًا على أن الاتفاق الأمني ضروري ويجب أن يحترم السيادة السورية، المجال الجوي، ووحدة الأراضي، وأن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.

وسوريا تأمل أن يشمل الاتفاق سحب القوات الإسرائيلية من الجنوب، ووقف الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

إسرائيل تصرّ على البقاء في بعض المواقع الاستراتيجية التي سيطرت عليها بعد تاريخ 8 ديسمبر، ومن أبرزها الجانب السوري من جبل الشيخ.

سوريا، من جهتها، تُظهر استعدادًا لاتفاق شبيه باتفاق فك الاشتباك لعام 1974، والذي أنشأ منطقة منزوعة السلاح بين البلدين بعد حرب 1973.

رغم التقدم، مصادر إسرائيلية تُشير إلى أن الاتفاق ما زال غير ناضج بشكل كامل، وهناك فجوات بين المطالب والمقترحات المطروحة من قبل دمشق.