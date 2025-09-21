نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كندا وبريطانيا وأستراليا رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين"، مضيفا: "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".

كما أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أيضا، ولكنه شدد على أنه ينبغي ألا يكون لحركة "حماس" أي دور في فلسطين.

وبدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تعترف رسميا بدولة فلسطين. وقال في مؤتمر صحفي: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين".

وأضاف: "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن" في أي دولة فلسطينية.

وتصبح بريطانيا ثالث دولة من دول مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأستراليا.

ويأتي ذلك قبل يوم من المؤتمر الذي سيعقد الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية-فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وشكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية كندا وبريطانيا وأستراليا، واعتبرت الاعتراف بدولة فلسطين "قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم".

وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لهذا الاعتراف وأن تنحاز للقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ