نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يثمن تقديم السعودية مساعدات جديدة لليمن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تثمينه الكبير لتقديم المملكة العربية السعودية حزمة مساعدات جديدة لليمن بمبلغ 1،3 مليار ريال، مؤكدا أن تقديم تلك المساعدات تكرس الالتزام المستمر من جانب المملكة بدعم الشعب اليمني ومساندته علي مدار سنوات.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اليمن يعاني أزمة إنسانية من أخطر الازمات في العالم حيث يحتاج ملايين من ابناء الشعب اليمني للمساعدات الانسانية، بما في ذلك النساء والأطفال، مشددا على أن توجيه المساعدات لسكان اليمن في هذه الظروف الصعبة يعد واجبا انسانيا ضروريًا