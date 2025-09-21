العالم اليوم - في حال تصعيد روسي.. ترامب يتعهد بالدفاع عن هذه الدول

انتم الان تتابعون خبر في حال تصعيد روسي.. ترامب يتعهد بالدفاع عن هذه الدول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 08:58 مساءً - تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.

وردا على سؤال عما اذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن هذه الدول في حال صعّدت روسيا أعمالها العدائية، قال ترامب للصحفيين "نعم سأفعل، سأفعل".

وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي، الجمعة، بأن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.

وقال ترامب الأحد من البيت الأبيض: "نحن لا نحب هذا".

وأرسلت إيطاليا التي تتولى منذ أغسطس مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق في إطار حلف شمال الأطلسي، والسويد وفنلندا على الفور طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرات الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناء على طلبها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أسقطت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرات روسية بعدما خرقت الأجواء البولندية.

وفي أعقاب ذلك، قال ترامب إنّ هذا الانتهاك الروسي قد يكون حصل "من طريق الخطأ".