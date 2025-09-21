العالم اليوم - مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي

انتم الان تتابعون خبر مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 08:58 مساءً - فرط مانشستر سيتي في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 في اللحظات الأخيرة مع مضيفه أرسنال، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر النجم النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ومعززا صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله الهدف السادس حتى الآن.

وسجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبات هذا هو الهدف الأول، الذي يسكن شباك الإيطالي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وكان مانشستر سيتي يأمل في إنهاء عقدته مع أرسنال، الذي عجز عن الفوز عليه في جميع البطولات منذ أبريل 2023.

بتلك النتيجة، بقي أرسنال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب)، الذي يتربع على القمة حاليا، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.