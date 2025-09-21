نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء يوم الأحد، إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة.

وقال الجيش في بيان: "حتى الآن، غادر أكثر من 550 ألف مدني مدينة غزة متجهين جنوبا وفي الوقت نفسه أكملت قوات من الفرق 162 و98 و36 دخولها إلى مدينة غزة وبدأت عملياتها في معاقل حماس في المدينة".

وأفاد بأن الجيش رصد محاولات لمنع حماس حركة المدنيين جنوبا في انتهاك للقانون الدولي، مع استغلالهم بوحشية كدروع بشرية لعمليات إرهابية.

في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بقيادة القيادة الجنوبية، عملية واسعة النطاق لتحذير السكان وحمايتهم من مناطق القتال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات العملياتية، بما في ذلك توزيع الرسائل الصوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن منطقة إنسانية في خان يونس، حيث يقود جهودا مكثفة لتكييف البنية التحتية الإنسانية في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك توسيع المستشفيات الميدانية، وإصلاح وتوصيل خطوط المياه ومحطات التحلية، إلى جانب مواصلة إمداد المنطقة بالطعام والخيام والأدوية والمعدات الطبية.

ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية حفاظا على سلامتهم، وتجنب البقاء في المناطق المصنفة خطرة