نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو حول التفاوض مع سوريا: لن نتخلى عن المنطقة العازلة في هضبة الجولان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "التفاوض مع سوريا على اتفاق أمني يشمل نزع سلاح المناطق الجنوبية ويحافظ على الدروز"، مشيرا إلى "عدم تخليه عن المنطقة العازلة في هضبة الجولان".

ونفى نتنياهو استعداد إسرائيل للتنازل عن أجزاء من المنطقة العازلة أو عن أراض إضافية مقابل اتفاق مع سوريا، موضحا أن "إسرائيل ستواصل سيطرتها على المنطقة ورعاية الدروز".

وقال نتنياهو: "إسرائيل لا تنوي التخلي عن السيطرة على المنطقة، بل على العكس، وعلى سوريا الالتزام بنزع السلاح من جنوب غرب البلاد، كما أن إسرائيل ستواصل توفير الأمن للدروز".

وأضاف: "هؤلاء السياسيون اليساريون لم يفعلوا شيئا قط لتعزيز هضبة الجولان أو الاستعداد للجبهة التي كانت قائمة هناك.. لقد حطمناها، وعززنا قبضتنا ليس فقط على هضبة الجولان، وما وراءها، بل على قمة جبل الشيخ. فهل يأتون ليعلمونا؟!".

وتابع: "سأخبركم بما نناقشه. نحن نناقش مع سوريا أمرا لم يكن في الحسبان قبل انتصارنا الكبير على حزب الله. جئنا لنناقش معهم ترتيبا أمنيا ينزع السلاح من جنوب غرب سوريا، ونتولى نحن أمن حلفائنا الدروز، وهذا ما نتحدث عنه، لكن إذا كان اليسار يسعى إلى اختراع شيء ما، فمرحبا به. الأمر ببساطة أنهم لا يعملون لصالح أحد".

في وقت سابق، وخلال اجتماع حكومي، تطرق نتنياهو إلى المحادثات مع سوريا، قائلا إن "هناك تقدما في المفاوضات مع السوريين لكن الأمر ما زال بعيدا