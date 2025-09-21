العالم اليوم - أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول بشأن حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول بشأن حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 10:20 مساءً - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين عربيين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعقد اجتماع مع قادة عدة دول عربية وإسلامية، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

وذكر "أكسيوس" أن هذه القمة ستأتي قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، المقررة في 29 سبتمبر الجاري.

كما يتزامن الاجتماع مع موجة من الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية بالرد عبر ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا فوريا بشأن الاجتماع.

وبحسب "أكسيوس"، فقد وجّه البيت الأبيض دعوات لحضور الاجتماع، المقرر عقده الثلاثاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفقا لمسؤولين عرب تحدثوا لـ"أكسيوس"، فقد وجهت الدعوات لقادة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، الأردن وتركيا.

وأبرز الموقع الأميركي أنه "من المتوقع أن يطالب القادة العرب الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب على غزة والامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وقالت المصادر كذلك إن ترامب سيعقد في اليوم ذاته اجتماعا آخر مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الإمارات، قطر، عُمان، البحرين والكويت، لبحث مخاوف متعلقة بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل قطر.