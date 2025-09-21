نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، مساء الأحد، أن بلاده قررت رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وصرح رانغيل بأن البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.

وتعليقا على القرار، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتراف البرتغال بدولة فلسطين قرار شجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

هذا، وكانت كل من أستراليا وكندا وبريطانيا قد أعلنت في وقت سابق الأحد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

ويأتي الاعتراف الجديد بدولة فلسطين عشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بقيادة السعودية وفرنسا