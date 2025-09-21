عاجل ـ تقارير أميركية: ترامب يدعو قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا لاجتماع بشأن غزة في نيويورك

أحمد جودة - القاهرة - تقارير أميركية: ترامب يدعو قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا لاجتماع بشأن غزة في نيويورك

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوة لعدد من قادة الدول العربية والإسلامية لعقد اجتماع خاص بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الحرب في غزة

وبحسب التقارير، فإن الاجتماع سيجمع قادة كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إلى جانب مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، في محاولة لدفع جهود التهدئة وفتح مسار سياسي جديد يوقف التصعيد المستمر في قطاع غزة.

محاور اللقاء المنتظر

من المتوقع أن يبحث الاجتماع:

آليات وقف إطلاق النار في غزة.

معالجة الأزمة الإنسانية وتوفير المساعدات العاجلة.

إعادة إعمار القطاع في إطار خطة إقليمية ودولية.

إحياء المفاوضات السياسية على أساس حل الدولتين.

دلالات التحرك الأميركي

ترى الأوساط السياسية أن دعوة ترامب تعكس رغبة الإدارة الأميركية في إشراك شركائها في الشرق الأوسط بشكل مباشر في صياغة حلول للأزمة، بما يعزز من فرص التوصل إلى تفاهمات إقليمية ويضع حدًا للحرب الدائرة منذ أشهر.