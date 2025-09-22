نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب جديد في أرمينيا يدعو إلى إقامة علاقات تحالف مع روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انعقد في أرمينيا اليوم الأحد، المؤتمر التأسيسي لحزب سياسي جديد، يدعو إلى التحالف مع روسيا، تحت اسم "أرمينيا الأم"، وذلك تماشيا مع الحركة السياسية التي تحمل نفس التسمية.

وخلال المؤتمر، أكد زعيم الحزب أندرانيك تيفانيان، على ضرورة بناء علاقات استراتيجية وتحالفية مع موسكو. وقال: "يجب على أرمينيا الغد أن تقيم علاقات استراتيجية وتحالفية مع روسيا وإيران، وتطور العلاقات مع جورجيا، لأن هذا ينبع من متطلبات أمن بلدنا وشعبنا. لا يجوز السماح لأحد في بلدنا بإثارة الخلاف بيننا وبين حلفائنا. لقد علّمتنا السنوات السبع الماضية، المليئة بالمغامرات والخيانات، دروسا كثيرة. لقد خسرنا الكثير بالفعل، ولا ينبغي لنا أن نثق في غراب الحرب الذي يختبئ تحت قناع حمامة السلام".

ووفقا له، يعتبر حزب "روسيا الموحدة" الحليف الطبيعي لحزب "أرمينيا الأم".

وأضاف: "ستتمكن أرمينيا الغد أيضا من بناء علاقات جيدة جدا مع الجميع حتى الإدارة الأمريكية الحالية. كما نُقدّر عاليًا عددًا من قوى المعارضة ذات التوجه الوطني العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي اليوم".

وشدد تيفانيان على أن حملة القيم الديمقراطية التقليدية والأفكار المحافظة، الذين يرفضون "القيم" المناهضة للتطلعات القومية ويرفضون القيم المدمرة، يجب أن يشكلوا أممية عالمية.

وقال: "يمكن لفلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، ومارين لوبان، وشي جين بينغ، وناريندرا مودي، وغيرهم من القادة أن يصبحوا روادا لهذه الأممية. وتتمتع جورجيا، بقيادة بيدزينا إيفانشفيلي، بفرصة سانحة لتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الأممية. وبعد تغيير السلطة، ستحتل أرمينيا أيضا مكانها هناك وستؤدي دورها في هذه المنظومة".

أشار تيفانيان إلى أن الحزب السياسي الجديد الذي يتزعمه، يتبنى القيم الوطنية والديمقراطية. وأضاف: "هدفنا الرئيسي هو التحرر من هذا النظام القاتل (حكومة نيكول باشينيان) وخلق واقع جديد من خلال ترسيخ شامل. ندرك تماما أنه لا يمكن لأي قوة سياسية بمفردها التغلب على المشاكل التي تواجه بلدنا. ولذلك نقترح أن تخوض قوى المعارضة الحقيقية نضالا منسقا ضد هذا النظام