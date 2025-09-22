نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية والرد قادم بعد عودتي من الولايات المتحدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية والرد قادم بعد عودتي من الولايات المتحدة
أطلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات جديدة، جدّد فيها رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية، مؤكدًا أن حكومته ستتخذ خطوات واضحة للرد على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وذلك فور عودته من زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.
رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال نتنياهو في تصريحات صحفية إن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يمثل "تهديدًا لمستقبل إسرائيل"، مؤكدًا أن كيانه لن يسمح تحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعود بالرد بعد العودة من واشنطن
أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيعود من الولايات المتحدة محملًا بقرارات وإجراءات للرد على هذه الاعترافات، دون أن يكشف تفاصيل محددة، لكنه أشار إلى أن الرد سيكون "صارمًا وحاسمًا".
تجاهل المطالب الدولية
تصريحات نتنياهو جاءت في وقت تتوسع فيه دائرة الاعترافات الدولية بفلسطين، وهو ما يضع إسرائيل في مواجهة متزايدة مع المجتمع الدولي، الذي يطالب بضرورة التوصل إلى حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
انعكاسات الموقف الإسرائيلي
يرى محللون أن تشدد نتنياهو ورفضه الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة سيزيد من عزلة إسرائيل السياسية، ويؤجج التوترات في المنطقة، في ظل استمرار العدوان على غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.