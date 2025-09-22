نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تقارير إسرائيلية: واشنطن منحت الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير إسرائيلية: واشنطن منحت الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية

كشفت القناة 15 العبرية، نقلًا عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن الوزير الأميركي ماركو روبيو منح حكومة الاحتلال ضوءًا أخضر لفرض سيادتها على الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها الأوساط السياسية تمهيدًا لإجراءات أحادية من جانب إسرائيل تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

تفاصيل الموقف الأميركي

حسب القناة، فإن الوزير روبيو أبلغ مسؤولين في حكومة نتنياهو أن واشنطن "لن تعترض" على خطوات إسرائيلية قادمة تتعلق بفرض السيادة في الضفة، معتبرًا أن القرار "شأن داخلي إسرائيلي"، وهو ما يفتح الباب أمام توسيع الاستيطان وضم الأراضي بصورة رسمية.

ردود الفعل الأولية

أثار هذا التطور حالة من الجدل، حيث حذرت أوساط فلسطينية ودولية من أن منح إسرائيل مثل هذا الضوء الأخضر سيؤدي إلى:

تدمير فرص حل الدولتين.

تصعيد التوترات في الضفة الغربية والقدس.

تفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة بأكملها.

مخاوف من عزل سياسي متزايد لإسرائيل

المراقبون أكدوا أن أي تحرك إسرائيلي أحادي سيضع حكومة نتنياهو في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، خاصة مع تنامي الاعترافات بدولة فلسطين في الأسابيع الأخيرة، مشيرين إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

دعوات لرد عربي ودولي

طالبت قوى سياسية فلسطينية بضرورة تحرك عربي ودولي عاجل للضغط على الإدارة الأميركية للعدول عن موقفها، ولمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى تكريس الاحتلال والضم بدلًا من السعي نحو السلام العادل والشامل.