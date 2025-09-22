نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير رياض منصور: الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين وخصوصا من بريطانيا تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين خصوصا من بريطانيا، تاريخية.

وذكر مندوب فلسطين في تصريحات صحفية يوم الأحد، أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين يتزايد.

وشدد رياض منصور على ضرورة تكثيف الخطوات العملية العقابية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة عظيمة تمهد الطريق لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي بالأمم المتحدة.

وبين مندوب فلسطين أنهم يشهدون تحولات كبيرة في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة مستقلة.

كما ثمّن منصور خطوات بعض الدول الأوروبية الرادعة للسلطات الإسرائيلية.

هذا، وصرح بأن مؤتمر نيويورك سيناقش وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات للقطاع، وسيحقق زخما سياسيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني واستقلال دولة فلسطين.

وأشار إلى أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة، مثمنا جهود الدول العربية التي دعمت القضية الفلسطينية وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن وقطر.

وأوضح السفير رياض منصور أنه يجب العمل على تجسيد حل الدولتين، مضيفا: "نستنكر منع الوفد الفلسطيني من حضور مؤتمر نيويورك".

ولفت في السياق إلى أن الرئيس محمود عباس سيوجه كلمة إلى دول العالم والائتلاف الدولي لحل الدولتين، مشيرا إلى حضور فلسطين بامتياز في مؤتمر نيويورك ونأمل صدور قرارات ذات طبيعة عملية.



كما أكد رياض منصور أن دولة قطر تواصل لعب دور أساسي وثابت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والإنساني، مشيدا بالمواقف القطرية المبدئية والواضحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن قطر لعبت دورا محوريا في مختلف التحركات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدين بأشد العبارات العدوان الذي تعرضت له الدوحة من قبل القوات الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر الجاري.

وحول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، "إن المساعدات القطرية تمثل شريان حياة لأهلنا المنكوبين، الذين يعانون من ويلات العدوان الآثم، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين، الذين سقط منهم عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين، وآلاف لا يزالون تحت الأنقاض".

وأوضح أن هناك آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات متوقفة حاليا في منطقة العريش بمصر، تنتظر إذن الدخول عبر معبر رفح، مطالبا السلطات الإسرائيلية برفع كل المعيقات أمام دخول هذه المساعدات، وتسليمها إلى الجهات الإنسانية والإغاثية، وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وتحدث الدبلوماسي الفلسطيني عن المظاهرات التي تجتاح العواصم الغربية وملايين الناس الذين ينادون بوقف العدوان على قطاع غزة، حيث أكد أنهم باتوا يشكلون ضغطا أخلاقيا وسياسيا لن تستطيع حتى الحكومات أن تتجاهله.

وشدد رياض منصور على أن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، موضحا أنه عند وقف العدوان يجب البدء على الفور بعملية إعادة الإعمار، بدعم الأشقاء والأصدقاء لإعادة غزة إلى ما كانت عليه.

وأشار إلى أن مفتاح كل هذه الخطوات من الإغاثة إلى الإعمار ومن الحل السياسي إلى الاعتراف الدولي، يكمن في وقف العدوان الإسرائيلي فورا وإنهاء الاحتلال غير القانوني، وتجسيد حل الدولتين كحقيقة قائمة على الأرض