نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف عن مقتل شخصين وإصابة نحو 15 آخرين إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة طال منتجع "فوروس" ومبنى مدرسة.

وكتب أكسيونوف في قناته على تلغرام: "نتيجة لضربة الطائرات المسيرة المعادية، تعرضت عدة منشآت في أراضي منتجع "فوروس" لأضرار. كما تضرر مبنى مدرسة. وللأسف، هناك مصابون وقتلى. حتى الآن، يبلغ عدد المصابين نحو 15 شخصا، فيما يجري توضيح عدد القتلى".

وبحسب حاكم الجمهورية، تعمل الجهات المختصة في موقع الحادث، ويقدم للناس كل ما يلزم من مساعدة، مضيفا: "أتابع الوضع بشكل شخصي. أرجو الحفاظ على الهدوء والثقة بالمعلومات الرسمية فقط".

من جانبه، أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف أن أسطول البحر الأسود وقوات الدفاع الجوي يتصدون لهجوم بالطائرات المسيرة على المدينة، وقد تم إسقاط ثلاث مسيّرات حتى الآن.

وكانت وسائط الدفاع الجوي قد أسقطت في وقت سابق من مساء الأحد 22 طائرة مسيرة خلال أربع ساعات فوق الأراضي الروسية منها ثلاث فوق القرم ومثلها فوق مقاطعة بيلغورود، و16 أخرى فوق البحر الأسود.

كما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في وقت سابق من الأحد عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين جراء هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف يوميا بالطائرات المسيرة المنشآت المدنية الروسية، فيما ترد القوات المسلحة الروسية بضربات دقيقة بواسطة أسلحة جوية وبحرية وبرية، وكذلك عبر طائرات مسيرة، على الأهداف العسكرية ومنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية حصرا