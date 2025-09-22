العالم اليوم - السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين

انتم الان تتابعون خبر السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - رحبت المملكة العربية السعودية، الأحد، باعتراف دول بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أنه يظهر الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، أنه: "ترحب المملكة العربية السعودية باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، والذي يؤكد على الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام، والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأضاف البيان: "وتتطلع المملكة إلى اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، واتخاذها لمزيد من الخطوات الإيجابية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه، ويمكن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني".