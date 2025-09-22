العالم اليوم - ترامب: مردوك وإليسون وديل في قلب صفقة "تيك توك"

انتم الان تتابعون خبر ترامب: مردوك وإليسون وديل في قلب صفقة "تيك توك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 07:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبرنامج (ذا صنداي بريفنغ) على قناة "فوكس نيوز" إن لاكلان مردوك ولاري إليسون ومايكل ديل بين كبار رجال الأعمال المشاركين في جهود التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما في اتفاق يلزم نقل أصول تيك توك الأميركية إلى ملاك أميركيين من شركة "بايت دانس" الصينية.

ومن شأن المستثمرين المقترحين منح حلفاء ترامب في الشركات الأميركية نفوذا على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يحظى بشعبية واسعة ويبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليونا ويساعد في تشكيل الخطاب العام عن السياسة والثقافة.

ونقلت وكالة رويترز أمس السبت عن مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق المتوقع يقضي بأن تكون أصول تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة بالأغلبية لمستثمرين أميركيين وسيشغلها مجلس إدارة لديه خبرة في مجالي الأمن القومي والأمن الإلكتروني.

وأشاد ترامب بالمجموعة في مقابلة مع ذا صنداي بريفنغ، واصفا إياهم بالأشخاص البارزين و"الوطنيين الأميركيين".

وقال ترامب "أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد حقا"، ونسب الفضل إلى تيك توك في المساعدة في ترسيخ دعمه بين الناخبين الشبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.