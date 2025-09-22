العالم اليوم - الاعتراف بفلسطين.. بريطانيا ستدفع بخطة سلام في الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر الاعتراف بفلسطين.. بريطانيا ستدفع بخطة سلام في الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:20 صباحاً - تعتزم المملكة المتحدة اليوم الاثنين، استخدام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفع للحصول على دعم دولي لإطار عمل للسلام في الشرق الأوسط، بعد اعترافها بدولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه من المرجح أن تهيمن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على تجمع قادة العالم في نيويورك خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأحد، الخطوة التاريخية وإن كانت رمزية إلى حد كبير، قائلاً إنه كان المقصود بها: "إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

وتقدمت أستراليا وكندا والبرتغال بإعلانات مماثلة، بينما من المتوقع أن تعترف فرنسا رسميًا بفلسطين اليوم الاثنين في الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها ستستخدم القمة لمعالجة معاناة المدنيين في غزة التي دمرتها الحرب وإنها ستسعى لتقوية "الإجماع الدولي على مسارنا للسلام في الشرق الأوسط".