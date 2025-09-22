نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام أجنبية: مصر تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت تقارير إعلامية أجنبية بالخطوات المتسارعة التي تتخذها مصر لتعزيز موقعها على خريطة السياحة الدولية، مؤكدة أن السياسات الحديثة، وعلى رأسها تمديد التأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات مع إتاحة إقامة تصل إلى 180 يومًا لكل زيارة، تمثل نقلة نوعية في جذب السائحين والمستثمرين.

سياسات مبتكرة تدعم السياحة والاستثمار

ذكر موقع Travel And Tour World، المتخصص في أخبار السفر والسياحة العالمية، أن هذه الإجراءات تستهدف فئات متنوعة من المسافرين، من بينهم الرحالة الرقميون، رجال الأعمال، والمهتمون بـالسياحة الثقافية والعلاجية.

وأكد أن هذه الخطوة لا تسهم فقط في تعزيز الاقتصاد المصري، بل ترسخ مكانة البلاد كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.

تفاصيل سياسة التأشيرات الجديدة

أوضح التقرير أن مجلس الوزراء المصري أجرى تعديلات كبيرة على سياسة التأشيرات، حيث تمت مضاعفة مدة الإقامة المسموح بها لحاملي التأشيرة متعددة الدخول من 90 يومًا إلى 180 يومًا، بما يوفر مرونة أكبر للمسافرين.

كما تم الإعلان عن بطاقة الإقامة السياحية، التي تتيح للزوار دخول وخروج مصر بشكل متكرر دون الحاجة لإعادة تقديم طلبات التأشيرة في كل مرة، وهو ما يجعل تجربة الإقامة أكثر سهولة وسلاسة.

استهداف شرائح جديدة من السائحين

أشار التقرير إلى أن هذه السياسات الجديدة تستهدف فئات متنامية مثل الرحالة الرقميين والعاملين عن بُعد الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين البنية التحتية الحديثة، التكلفة المعيشية المناسبة، والثراء الثقافي.

كما تشمل السياسات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر في الإقامة وإدارة أعمالهم داخل مصر. وبيّن أن مواطني نحو 180 دولة يمكنهم الاستفادة من هذه التأشيرات.

تطوير البنية التحتية وتعزيز الطاقة الاستيعابية

أكدت وسائل الإعلام أن الحكومة المصرية تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك تحديث أنظمة النقل، توسيع مناطق الجذب السياحي، وزيادة عدد الفنادق.

ولفتت إلى أن مصر تضم حاليًا أكثر من 7 آلاف منشأة سياحية، بينها نحو 1300 فندق، مع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول عام 2031، بهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا.

كما تمت الموافقة على إعفاءات من رسوم تغيير الاستخدام للمطورين الراغبين في تحويل العقارات إلى فنادق.

الوجهات السياحية المصرية تجذب الأنظار

أشار التقرير إلى أن مناطق مثل سوما باي على ساحل البحر الأحمر تمثل نموذجًا للوجهات السياحية المتكاملة التي تجمع بين المغامرة والرفاهية.

واستعرضت صحيفة ذا صن البريطانية تجربة محررتها في المنطقة، التي تضمنت أنشطة مثل رحلات السفاري في الصحراء الشرقية، زيارة القرى البدوية، عروض الرقص الشرقي والتنورة، والغوص بين الشعاب المرجانية، مما جعلها وجهة مثالية للعائلات ومحبي الإثارة.

السياحة الثقافية والعلاجية في مصر

رغم تنوع التجارب السياحية، يظل التراث الثقافي المصري عاملًا أساسيًا في جذب الزوار، بدءًا من الأهرامات ومعابد الأقصر ووادي الملوك وحتى المهرجانات والعادات الشعبية.

كما تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كوجهة للسياحة العلاجية والرفاهية من خلال منتجعات تقدم برامج الاستشفاء والعلاجات بالمياه وجلسات اليوغا، وهو ما يدعمه تمديد التأشيرة الذي يتيح للزوار قضاء فترات أطول للاستمتاع بهذه الخدمات.

جهود تسويقية عالمية لتعزيز الحضور الدولي

شدد التقرير على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها التسويقية عبر المشاركة في معارض دولية مثل ITB Berlin وWorld Travel Market، بجانب التعاون مع المؤثرين في مجال السفر.

وتركز الحملات الترويجية على إبراز مصر كوجهة تجمع بين الثقافة والمغامرة والرفاهية، مع تسليط الضوء على السياسات الجديدة الخاصة بالإقامة الطويلة.

مصر على خريطة السياحة العالمية

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تمديد التأشيرة متعددة الدخول وإطلاق بطاقة الإقامة السياحية يمثلان تحولًا جذريًا في صناعة السياحة المصرية، حيث يسهمان في جذب فئات جديدة من المسافرين، ويعززان من مكانة مصر كوجهة صاعدة على الساحة العالمية.

كما توقع أن تسهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.