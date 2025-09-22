نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي بعد الاعتراف الدولي بفلسطين: إنه يوم حزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين بأنه "يوم حزين"، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تسهم في تحقيق السلام ولن تفيد أي طرف، بل ستعزز – حسب قوله – "قوى الظلام".

هرتسوج: الاعتراف لا يخدم السلام

كتب هرتسوج عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد أحداث السابع من أكتوبر، وبينما تواصل حركة حماس حملتها واحتجازها لـ48 رهينة في أنفاق غزة، فإن اعتراف بعض الدول اليوم بدولة فلسطينية يحظى، كما هو متوقع، بتشجيع حماس".



وأضاف أن هذه الخطوة لن تساعد الفلسطينيين، ولن تسهم في تحرير أي رهائن أو تقريب التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرًا إلى أنها "لن تؤدي إلا إلى تقوية قوى الظلام".

اعتراف غربي بدولة فلسطين

كانت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال قد أعلنت الأحد رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة.

تصريحات قادة الدول الغربية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

وأكد أنه وجّه بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس خلال الأسابيع المقبلة، مشددًا على أنه "يجب ألا يكون لحماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كندا تعترف الآن بدولة فلسطينية، وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من فلسطين وإسرائيل".

وفي خطوة مماثلة، أصدر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز ووزيرة خارجيته بيانًا جاء فيه: "أستراليا تعترف رسميًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، ونؤكد أن هذه الخطوة تأتي اعترافًا بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولته الخاصة به".

وأضاف البيان أن الاعتراف يأتي ضمن جهد دولي منسق لإحياء مسار حل الدولتين، يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، مع التأكيد على ضرورة ألا يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل فلسطين.