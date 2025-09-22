العالم اليوم - تركيا تلغي رسوم جمركية على بعض المنتجات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر تركيا تلغي رسوم جمركية على بعض المنتجات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا الاثنين أن البلاد ألغت الرسوم الجمركية الإضافية التى فرضت عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأميركية، تزامنا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع قبل أن يلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس.

وشملت الرسوم الجمركية الإضافية منتجات مثل سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية وبعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية.

وفرضت تركيا تلك التعرفات الجمركية في عام 2018 ردا على الرسوم التي فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى.