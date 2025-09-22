نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيسف تدين قتل إسرائيل 3 أطفال في بنت جبيل جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان، معتبرة أن استهداف الأطفال في النزاعات أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره.

بيان اليونيسف: استهداف الأطفال جريمة

قالت المنظمة في بيان رسمي: "ندين بشدة ونستنكر مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في غارة جوية جنوب لبنان، فلا يجوز أبدا أن يدفع أي طفل حياته ثمنا للنزاع"، مطالبة بوقف الأعمال العدائية فورًا لضمان حماية المدنيين، خصوصًا الأطفال.

حصيلة الضحايا وفق وزارة الصحة اللبنانية

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق الأحد، أن الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل أسفرت عن مقتل 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024.

موقف رسمي لبناني

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن "لا سلام مع إسرائيل على حساب دماء أطفال لبنان"، مستنكرًا الغارة الإسرائيلية، ومطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، خصوصًا الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا عون إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للقرارات الدولية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال، بما في ذلك التلال الخمس التي سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

خلفية النزاع

يذكر أن إسرائيل شنت عدوانًا على لبنان في أكتوبر 2023 تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إسرائيل خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أدى إلى سقوط 276 شهيدًا و613 جريحًا، وفق بيانات رسمية لبنانية.