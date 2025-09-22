نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاعترافات الجديدة بدولتنا تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الاعترافات الدولية الجديدة بدولة فلسطين، وعلى رأسها اعتراف بريطانيا، تمثل خطوة تاريخية في مسار نضال الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية.

رياض منصور: تزايد الاعترافات الدولية بفلسطين

قال منصور في تصريحات صحفية إن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين في تزايد مستمر، مشددًا على أن هذه الاعترافات تمثل تحولًا كبيرًا في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

أوضح المندوب الفلسطيني أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الخطوات العملية والعقابية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحد من ممارساته وانتهاكاته، مؤكدًا أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية تمهد الطريق لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي داخل الأمم المتحدة.

إشادة بالدعم العربي

ثمّن رياض منصور دعم الدول العربية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن وقطر، معتبرًا أن المساندة العربية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الموقف الفلسطيني داخل المحافل الدولية.

مؤتمر نيويورك ومحاور النقاش

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن مؤتمر نيويورك سيناقش وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن المؤتمر سيعطي زخمًا سياسيًا إضافيًا لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتجسيد حل الدولتين.

كما استنكر رياض منصور منع الوفد الفلسطيني من حضور المؤتمر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تعرقل المساعي الفلسطينية للحصول على حقوقها المشروعة.