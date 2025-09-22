نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية بعد الاعتراف بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إسرائيل من الإقدام على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية كرد فعل على قرار المملكة المتحدة الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

إيفيت كوبر: الاعتراف بفلسطين لحماية السلام والعدالة

وقالت كوبر، في تصريحات صحفية قبل مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الاثنين، إن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يهدف إلى حماية السلام والعدالة والأمن الحيوي في الشرق الأوسط.

وأكدت أن لندن ستواصل العمل مع جميع الأطراف في المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار.

اعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية: "مثلما نعترف بإسرائيل، يجب أن نعترف أيضًا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم".

مشددة على أن هذه الخطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

خطوات أوروبية متزامنة

ويأتي الموقف البريطاني قبل صدور إعلان مماثل من فرنسا ودول أوروبية أخرى خلال اجتماعات الأمم المتحدة، في إطار مساعٍ دولية لإحياء عملية السلام المتعثرة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن أمس الأحد اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، فيما اتخذت كل من كندا وأستراليا والبرتغال القرار نفسه، ما يمثل تحولًا لافتًا في المواقف الغربية تجاه القضية الفلسطينية.