نائبة بريطانية: الاعتراف بدولة فلسطين إقرار بحقوق شعبها

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النائبة عن حزب العمال في مجلس العموم البريطاني سونيا كومار أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين يمثل إقرارًا بحقوق الشعب الفلسطيني وليس جائزة لحركة حماس.

سونيا كومار: نأمل انتهاء محنة سكان غزة

وقالت كومار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية: "نأمل انتهاء محنة سكان غزة وتحقيق حل الدولتين".

وأضافت أن على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن بناء المستوطنات ووقف الإجراءات التي تقوّض فرص السلام.

بريطانيا تنضم لدول غربية تعترف بفلسطين

ويأتي الاعتراف البريطاني متزامنًا مع قرارات مماثلة أعلنتها كل من أستراليا وكندا والبرتغال، لتنضم بذلك إلى أكثر من 150 دولة تعترف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية.

نتنياهو يتوعد بالرد

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لهذه الخطوة، متوعدًا بالرد بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة.

ستارمر: الاعتراف بفلسطين لإحياء أمل السلام

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصة "إكس": "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".



وأضاف أن حكومته تعمل على إبقاء حل الدولتين حيًا، مؤكدًا أنه وجّه بفرض عقوبات جديدة على شخصيات من حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة.

كندا تعرض شراكة من أجل مستقبل سلمي

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اعتراف بلاده بدولة فلسطين، مؤكدًا أن كندا تعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين وإسرائيل.