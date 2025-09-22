نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانشيز: إسبانيا قادت الاعتراف بفلسطين ودول كبرى تنضم لدعم حل الدولتين في المقال التالي

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن بلاده كانت في طليعة الدول الأوروبية التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمثل إنجازًا تاريخيًا للسياسة الخارجية الإسبانية، ويعكس التزامها بدفع حل الدولتين في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

إسبانيا سبّاقة في الاعتراف بفلسطين

قال سانشيز في رسالة عبر منصة إكس: "كنا الأوائل.. المملكة المتحدة وكندا وأستراليا لن تكون الأخيرة"، مشددًا على أهمية العمل المشترك لضمان تعايش سلمي فلسطيني – إسرائيلي.



وكانت إسبانيا قد اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو 2024 إلى جانب إيرلندا والنرويج، لتشكل نموذجًا دبلوماسيًا أوروبيًا داعمًا لفلسطين، فيما انضمت لاحقًا سلوفينيا وأرمينيا، في حين كانت السويد أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة عام 2014.

اعتراف بريطانيا تحول تاريخي

أوضحت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية أن اعتراف بريطانيا الأخير بالدولة الفلسطينية يعد تحولًا تاريخيًا، حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن هذه الخطوة تهدف إلى إحياء أمل حل الدولتين، مع التركيز على الإصلاحات الديمقراطية داخل السلطة الفلسطينية واستبعاد حركة حماس من أي مشاركة حكومية، بالتزامن مع انتخابات فلسطينية مرتقبة في عام 2026.

مواقف كندا وأستراليا

في كندا، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين يهدف إلى دعم التعايش السلمي والحد من تأثير حماس، مشددًا على التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية.



أما أستراليا فقد ربطت اعترافها بشروط تتضمن موافقة إسرائيل المسبقة على الخطوة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات داخلية في السلطة الفلسطينية واستبعاد حماس من الحكومة، وهو ما أثار انتقادات من بعض المجموعات اليهودية.

سانشيز يشارك في مؤتمر نيويورك

ويتواجد سانشيز حاليًا في نيويورك بالتزامن مع افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يشارك في المؤتمر الدولي المخصص لدعم حل الدولتين، في ظل الزخم الدولي المتصاعد تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.