نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تصف اعتراف بعض حلفائها بدولة فلسطينية بـ "الاستعراضي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت الولايات المتحدة اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بينهم بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، بدولة فلسطين بأنه "استعراضي"، معتبرة أن هذه الخطوات لا تخدم مسار التسوية الجدية.

الخارجية الأمريكية: نركز على "الدبلوماسية الجادة"

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته إن التركيز الأمريكي لا يزال منصبًا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية، في إشارة إلى الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين من قبل حلفاء واشنطن.

موجة اعترافات أوروبية وغربية

أثار اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال رسميًا بالدولة الفلسطينية غضبًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بعد عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصة إكس: "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ننضم اليوم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا: "كندا تعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

وفي خطوة مماثلة، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ووزيرة خارجيته أن "أستراليا تعترف رسميًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة"، مشددين على أن حماس لن يكون لها أي دور في مستقبل فلسطين.

ماكرون: اعتراف فرنسا بداية الطريق للسلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نية بلاده الاعتراف بفلسطين "تمثل بداية الطريق نحو السلام"، مشيرًا إلى أن باريس تريد وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح الأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رد نتنياهو: "لا دولة فلسطينية"

من جانبه، صعّد نتنياهو لهجته مؤكدًا أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، معتبرًا أن قرارات الاعتراف "تهدد وجود إسرائيل".



وأضاف أن إسرائيل ستواصل معركتها ضد حركة حماس حتى تحقيق "الحسم النهائي"، مشددًا على مواجهة الأمم المتحدة والجبهات الدولية الأخرى لـ "دحض الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل"، على حد قوله.

اعتراف دولي متصاعد بفلسطين

حتى الآن، أكدت 9 دول استعدادها للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، سان مارينو، والبرتغال.



وبانتهاء جلسات الجمعية العامة، سترتفع حصيلة الاعتراف الدولي بفلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، لتصبح القضية الفلسطينية على أعتاب دعم غير مسبوق، خاصة مع تأييد 4 من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الصين، روسيا، فرنسا، وبريطانيا).