العالم اليوم - فيديو.. ترامب وماسك يتصافحان بعد خلافات سياسية حادة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ترامب وماسك يتصافحان بعد خلافات سياسية حادة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:20 صباحاً - خلال حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك، في ملعب "ستيت فارم" في ولاية أريزونا، أمس الأحد، شوهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يصافح رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي كان لفترة مستشاره الموثوق قبل أن ينشب بينهما خلاف علني حاد.

وتبادل ترامب أطراف الحديث مع ماسك بطريقة بدت ودية، وإن لفترة وجيزة، في مدرجات الملعب بولاية أريزونا، حيث تجمع عشرات الآلاف لتكريم تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر في حرم جامعة يوتا.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي يملكها ماسك، مقطع فيديو للرجلين وهما يتبادلان المصافحة.

كما نشر ماسك على حسابه على منصة "إكس" صورة له ولترامب وهما يجلسان معا، معلقا عليها: "من أجل تشارلي".

وكان خلاف عام بين ماسك وترامب، نشب في يونيو الماضي، حول مشروع قانون الرئيس الأميركي بشأن خفض الإنفاق الفيدرالي، الذي وصفه ماسك بأنه "مقزز".

وفي نهاية يونيو الماضي، ومع استمرار خلافه مع ترامب، دعا ماسك مجددًا إلى إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت "ذات حزب واحد".

وردّ ترامب على انتقادات ماسك لمشروع القانون، محذرًا إياه من أنه سيضطر إلى "إغلاق شركته والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا"، في حال لم يحصل على دعم حكومي.