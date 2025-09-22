نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن غفير: لو كنت رئيس وزراء لاعتقلت محمود عباس.. ويكشف خطته لإقامة حي فاخر بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه لو كان رئيسًا للوزراء "لاعتقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فورًا"، معتبرًا أن السلطة الفلسطينية تعمل بما تشاء دون رادع.

تصريحات حول الاستيطان في غزة

وخلال احتفال الشرطة الإسرائيلية بعيد رأس السنة، كشف بن غفير عن خطته لإقامة حي أمني فاخر مطل على البحر في مدينة غزة، مؤكدًا أن "الاستيطان يجلب الأمن" وأن الوقت قد حان لعودة الاستيطان اليهودي إلى غزة.

دعوة لتعزيز المؤسسة الأمنية

وأشار بن غفير إلى وجود محاولات لزرع الخلافات داخل إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة "الوقوف معًا من أجل المؤسسة الأمنية"، مؤكدًا أن خطته تشمل استكمال بناء حي فاخر للشرطة في غزة، واصفًا الموقع بأنه "واحد من أجمل مناطق الشرق الأوسط".