العالم اليوم - بريطانيا تُدرج دولة فلسطين على خرائطها لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تُدرج دولة فلسطين على خرائطها لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تُشير سابقًا إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لتدرج "فلسطين" بدلًا منها.

ففي إشارة مبكرة إلى التغييرات التي طرأت نتيجة الاعتراف، غيّرت بعض صفحات وزارة الخارجية الإلكترونية الإشارة من "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى "فلسطين".

وتظهر هذه التغييرات على الصفحات التي تُقدم نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، وفي قائمة بعثات وزارة الخارجية في الخارج، وعلى الخرائط الرسمية للمنطقة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.

يشار إلى أن رئيس الوزراء ستارمر أعلن، أمس الأحد، اعتراف بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين.

وقال في مؤتمر صحفي: "في مواجهة تصاعد الرعب في الشرق الأوسط، نعمل على الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين".

وأضاف: "لا يمكن لحماس أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن في أي دولة فلسطينية".

وبهذا، أصبحت بريطانيا ثالث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأستراليا.

وجاءت هذه الخطوة قبل يوم من مؤتمر يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث من المتوقع أن تعلن عدة دول، بقيادة فرنسا، اعترافها بفلسطين.