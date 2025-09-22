نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع العلم الفلسطيني فوق بلدية سان دوني بفرنسا.. تأكيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بلدية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية، في خطوة رمزية تعكس الموقف الفرنسي الداعم للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

اعتراف دولي متزايد

تزامن ذلك مع تأكيد السلطات الفرنسية أن دولة أندورا ستعلن اعترافها بفلسطين غدًا الإثنين، بالتوازي مع انعقاد المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك دبلوماسي منسق، تنضم فيه أندورا إلى مجموعة من الدول الكبرى بينها فرنسا، أستراليا، بلجيكا، كندا، لوكسمبورج، البرتغال، مالطا، المملكة المتحدة، وسان مارينو.

دعم متصاعد لحل الدولتين

حسب الإليزيه، فإن هذا الاعتراف الجماعي يمثل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا لتعزيز الدعم الدولي لحل الدولتين، في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني زخمًا جديدًا بعد عقود من الجمود.