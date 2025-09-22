نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد شرطة البحرية التابعة لحماس علي إياد أبو يوسف في منطقة "المعسكرات الوسطى" بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل نائب قائد شرطة البحرية التابعة لحماس علي إياد أبو يوسف في منطقة "المعسكرات الوسطى" بقطاع غزة.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".