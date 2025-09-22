نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن بعد الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة البريطانية لندن رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية، في خطوة رمزية قوية أعقبت اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، لتؤكد التوجه الدولي المتنامي لدعم الحقوق الفلسطينية.

تصريحات السفير الفلسطيني

قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: "نؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفلسطين باقية بشعبها ولا يمكن محوها"، مشددًا على أن هذه اللحظة تعكس صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم المشروعة.

وأضاف السفير: "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة العدوان والانتصار للعدالة الإنسانية.