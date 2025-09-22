العالم اليوم - فيديو.. رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - رفع العلم الفلسطيني، اليوم الاثنين، على مبنى البعثة الفلسطينية في العاصمة البريطانية لندن بعد اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.

وقال السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، اليوم الاثنين، إن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية.

ووصف السفير الفلسطيني في لندن الاعتراف البريطاني بأنه تاريخي، مضيفا أن الخطوة البريطانية تأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة حملة إبادة وتجويع من طرف إسرائيل.

وقال السفير الفلسطيني بأن بلاده تستعد للتحرير وللازدهار ولمستقبل مشرق، مضيفا أن "فلسطين ستبقى موجودة في قلوب كل شعوب العالم".

جاء ذلك خلال الاحتفال في مقر البعثة في لندن بالاعتراف التاريخي بدولة فلسطين من قبل الحكومة البريطانية وبحضور نواب بريطانيين وممثلين عن الحكومة البريطانية ودبلوماسيين عرب وشخصيات بارزة من الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة.

وكان زملط رحب في تسجيل مصور نشر، أمس الأحد، على حسابه في منصة إكس، "بالقرار التاريخي للحكومة البريطانية بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين اليوم لا يتعلق بفلسطين فحسب، بل بمسؤولية بريطانية جسيمة".

وقال "يُمثل هذا الاعتراف، الذي طال انتظاره، نهايةً لإنكار بريطانيا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. الاعتراف ليس غايةً، بل هو بداية فصل جديد لتصحيح أخطاء الماضي، ووقف الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني".