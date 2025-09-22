نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس السيسي

مشاركة مصر في احتفالية تاريخية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أولى فعاليات زيارته إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

كلمات القادة في الاجتماع

ألقت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة استعرضت فيها المبادئ التي تأسست عليها المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن التحديات الراهنة تفرض مزيدًا من التضامن الدولي تحت شعار: "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

من جانبه، تناول أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أهداف المنظمة في تحقيق السلام والأمن وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة مثال على التعديات الحالية على تلك المبادئ، بجانب التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مستمرًا.

حضور دولي واسع

شهدت الفعالية مشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى كلمات ألقاها رؤساء دول سابقون مثل ليبيريا والنرويج، حيث أكدوا أهمية الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الدولية الراهنة.

أهمية الاجتماع للأمم المتحدة

يُعد هذا الاجتماع من أبرز فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وفر منصة لمراجعة ما تحقق خلال العقود الثمانية الماضية، إلى جانب بحث آليات التطوير لتعزيز دور المنظمة في: