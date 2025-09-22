نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الألماني: بابا الفاتيكان يمكن أن يقوم بدور مهم كوسيط في الأزمات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أثناء زيارته الفاتيكان يوم الاثنين، إن بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يمكن أن يقوم بدور مهم كوسيط في الأزمات العالمية.

وأضاف فرانك فالتر شتاينماير بعد لقاء خاص مع البابا، أن هناك عددا قليلا من الشخصيات العالمية التي لديها نفوذ على الأطراف المتصارعة.

وصرح الرئيس الألماني "لا نستطيع أن ننجح دون مساعدة البابا والفاتيكان".

وأفاد بأنه "لا ينبغي أن يكون هناك شك بأن البابا مستعد للتدخل بقوة، ولكنه يشارك تحليل الوضع حتى الآن".

وكان بابا الفاتيكان قد أعرب أكثر من مرة عن استعداده لاستقبال ممثلين من روسيا وأوكرانيا للتفاوض، كما التقى بزيلينسكي.

كما دعا بابا الفاتيكان إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

وطالب أيضا بإطلاق سراح جميع الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين بموجب القانون الدولي، مشددا على أنه يجب وضع حد للدمار في غزة.