"يمكنكم الاتصال بنا".. بوليانسكي: موسكو مستعدة دوما لحوار جاد مع أوروبا بشأن الأمن

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو مستعدة لـ "محادثة جادة" إذا كانت أوروبا تريد إجراءها حول الأمن.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إذا أردتم محادثة جادة حول الأمن الأوروبي، وحول مصير قارتنا المشتركة، وكيف نجعلها مزدهرة وآمنة للجميع؟ فنحن مستعدون لذلك. وأنتم تعرفون كيف يمكنكم الاتصال بنا".

وسبق أن أكد مدير دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، انعدام أي مقدمات لحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وشدد الدبلوماسي الروسي في هذا السياق على أن "دول الأغلبية العالمية لا تنوي مجاراة الأقلية الغربية" في مسائل التعاون والتفاعل الدولي، مما يعكس توجه روسيا نحو تعزيز شراكاتها مع الدول غير الغربية في المحافل الدولية.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء أي حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا والقضايا الأخرى بشكل عام، قال لوغفينوف: "الحوار يكون مفيدا فقط مع أولئك الذين يتبعون سياسات مستقلة"، واصفا تصريحات ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بأنها تعكس "تفكير القطيع".