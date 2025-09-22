نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الوزراء يشارك بالأمم المتحدة احتفالًا بالذكرى الـ30 لمؤتمر بكين العالمي للمرأة نيابة عن الرئيس السيسي في المقال التالي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

جاء ذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وبمشاركة واسعة من قادة ومسؤولي الدول.

شعار المؤتمر وأهدافه

انعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار: "إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

ويُعد هذا الحدث جزءًا من فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة تحت شعار: "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

استعراض التقدم منذ مؤتمر بكين 1995

استهدف الاجتماع تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر بكين التاريخي عام 1995، مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات، الممارسات الفضلى، التحديات والفجوات المستمرة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عالميًا.

ويؤكد الاحتفاء بهذه الذكرى استمرار الالتزام الدولي بحماية وتعزيز حقوق المرأة، في إطار الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر ودعم قضايا المرأة عالميًا

أكد البيان أن مصر، التي شاركت في صياغة إعلان ومنهج عمل بكين، تواصل دعمها الكامل لقضايا المرأة وتمكينها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشددت مصر على أهمية دور المرأة في صنع وحفظ السلم والأمن، وهو ما يتجسد في الخطة الوطنية المصرية حول المرأة والسلم والأمن، التي تهدف إلى دعم الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة.

دور استراتيجي للمرأة في التنمية

يعكس هذا الاجتماع التزام المجتمع الدولي، وفي مقدمته مصر، بالعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار العالمي.