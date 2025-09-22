نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: بيانات مستخدمي TikTok ستخضع للرقابة في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساعد الرئيس الأمريكي الخاص ويليام مارتن أن بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين سيتم تخزينها ومعالجتها بالكامل بالولايات المتحدة وفق صفقة مستقبلية لمواصلة تشغيل التطبيق.

وأشار مارتن اليوم الاثنين إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء اتحاد جديد يضم أغلبية من المستثمرين الأمريكيين، فضلا عن نقل السيطرة على الخوارزمية إلى شركة أوراكل، التي ستضمن تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة.

وكتب مارتن على منصة التواصل الاجتماعي X: "هذه الاتفاقية ستحمي المستخدمين الأمريكيين وتضمن تشغيل تطبيق تيك توك بشكل موثوق في الولايات المتحدة".

يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن الولايات المتحدة تأمل في تعزيز التعاون التجاري مع الصين وستدعم المشاورات الثنائية لحل قضية تيك توك بشكل صحيح.

من جانبه أفاد الرئيس الصيني بأن موقف بلاده بشأن قضية تيك توك واضح، وأن بكين تحترم رغبات الشركات وهي سعيدة لأنها تتفاوض وفق قواعد السوق.

وتيك توك هو تطبيق لإنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، مملوك لشركة بايت دانس الصينية. أُطلق عام 2018، وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين، ويكتسب شعبية متزايدة عالميا.

وشكرت شركة بايت دانس زعيمي البلدين على جهودهما لضمان استمرار عمل الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، وأكدت أنها ستعمل وفقا للقانون والتشريعات المعتمدة