نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها في هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة: "تدرس الولايات المتحدة احتمال فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها خلال الأسبوع الجاري".

ونقلت الوكالة عن ستة مصادر قولهم إنه من المتوقع صدور قرار بشأن "عقوبات مماثلة ضد كيانات قانونية" في المستقبل القريب.

وأكد مسؤول أمريكي لم يتم الكشف هويته، أن فرض عقوبات على المحكمة بأكملها قيد الدراسة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ التدابير المحتملة.

صرح مصدر آخر، لم يُكشف عن هويته، للوكالة بأن ممثلي المحكمة عقدوا بالفعل اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تداعيات العقوبات الشاملة المحتملة.

وأفاد مصدران آخران بعقد اجتماعات مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية