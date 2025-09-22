نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ صاحب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.

وأكد الأميرعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين، مستذكرًا مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلًا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت.

وعبّر أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات التي أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلًا -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، مشيدًا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلًا سموه إلى الباري -جلّ وعلا- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة سمو ولي عهده الأمين.

كما هنأ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقية، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الوطنية.