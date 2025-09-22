نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أرمينيا الأسبق يتهم باشينيان بـ "خيانة الشعب" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس أرمينيا الأول ليفون تير بتروسيان رئيس الوزراء الأرمني الحالي نيكول باشينيان بـ "خيانة الشعب" الأرمني.

واعتبر الرئيس الأرمني الأسبق في منشور على "فيسبوك" أن تصريحات باشينيان، التي أدلى بها في 2019، بأن "أرتساخ (قره باغ) جزء من أرمينيا" أدت إلى حرب مع أذربيجان وهزيمة فيها.

واتهم تير بتروسيان باشينيان كذلك بأنه "رفض بشكل متهور مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف العمليات القتالية" في قره باغ في عام 2020، وأن نزوح السكان الأرمن من المنطقة أصبح نتيجة لسياساته.

وأضاف تير بتروسيان أن باشينيان رغم ذلك "يعلن بوقاحة ويكرر باعتزاز يوميا أنه جلب السلام للشعب الأرمني".

وخلص الرئيس الأرمني الأسبق إلى القول إنه "يمكن أن نقول بكل تأكيد إن باشينيان قد ضمن لنفسه مكانا على لوحة خونة الشعب الأرمني".

يذكر أن التصعيد العسكري الأخير في منطقة قره باغ أسفر عن إنهاء وجود جمهورية قره باغ غير المعترف بها اعتبارا من 1 يناير 2024 ونزوح آلاف السكان الأرمن من المنطقة.

وتعمل أرمينيا وأذربيجان على صياغة معاهدة سلام وتطبيع العلاقات بين البلدين. ووقع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أغسطس الماضي على إعلان مشترك بشأن التسوية ووقعا بالأحراف الأولى على نص اتفاق السلام النهائي