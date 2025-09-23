عاجل- رئيس الوزراء: لا استقرار بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: لا استقرار بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر حل عادل يلبي الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الأمن لإسرائيل لن يتحقق بالقوة العسكرية أو بفرض الأمر الواقع.

حل عادل للقضية الفلسطينية

أوضح رئيس الوزراء أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن غياب الحل العادل والشامل يظل عقبة أمام تحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.

رفض منطق القوة وفرض الأمر الواقع

شدد مدبولي على أن اللجوء للقوة العسكرية وفرض سياسات الأمر الواقع لن يجلب لإسرائيل الأمن المنشود، بل سيؤدي إلى تعميق دائرة العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن المشترك هو عبر التسوية السياسية العادلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

مصر ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها في دعم كل المبادرات والمسارات السياسية الرامية إلى استعادة الحقوق وتحقيق السلام العادل والشامل.