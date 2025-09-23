نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|أردوغان يتهم إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركته في مؤتمر حل الدولتين اليوم الاثنين، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لإسرائيل، متهمًا إياها بتهديد استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد أن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، محذرًا من أن تل أبيب تعمل على جعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا.

وأشار أردوغان إلى أن "صوت فلسطين بات اليوم قضية عالمية"، لافتًا إلى أن جميع المشاركين في المؤتمر يعبرون عن هذا الصوت.

كما أعرب عن أمله في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعاليات المؤتمر، معتبرًا ذلك دعمًا مباشرًا للقضية الفلسطينية.

اعترافات دولية جديدة وتعزيز لمسار حل الدولتين

أشاد الرئيس التركي بالدول التي بادرت إلى الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوات تُمثل انتصارًا "للعدالة والضمير".

وخص بالشكر المملكة العربية السعودية وفرنسا على تنظيم المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويهدف إلى دعم مسار حل الدولتين كخيار للسلام العادل.

وجاء المؤتمر بعد يوم واحد من إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين، ليلتحقوا بركب دول عدة أعلنت موقفها مؤخرًا.

142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة، وامتناع 12 دولة عن التصويت، ما يعكس تأييدًا واسعًا لمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ويُذكر أن حل الدولتين يُعد المقترح الأكثر توافقًا على المستوى الدولي لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل.