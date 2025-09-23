عاجل- الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مؤكدًا أنه يمثل فرصة تاريخية يجب اغتنامها من أجل إنهاء عقود طويلة من الصراع والمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق مشروع

أكد الرئيس السيسي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلمًا، بل هو تشبث بحق أصيل طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله، وساندته في ذلك جميع شعوب العالم المحبة للسلام.

الطريق الوحيد نحو السلام الدائم

شدد الرئيس على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي بدائل أخرى لن تحقق الاستقرار المنشود.

مصر ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أوضح الرئيس أن مصر ستواصل دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأنها لن تدخر جهدًا في مساندة جميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.