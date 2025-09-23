نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| عباس يشترط تسليم السلاح للسلطة ويؤكد: نريد دولة فلسطينية غير مسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أن حركة "حماس" وباقي الفصائل مطالبة بتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، مشددًا على رغبته في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة.

وأكد عباس أن الحرب على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فورًا، مندّدًا بسياسات الحصار والتجويع، وداعيًا إلى إدخال المساعدات إلى غزة وانسحاب الاحتلال منها والإفراج عن الرهائن. كما أشاد بالوساطة المصرية–القطرية–الأمريكية، وثمّن مواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير، وأدان الاعتداء على سيادة قطر ودول عربية أخرى.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب، على أساس قانون انتخابي يرفض مشاركة أي طرف لا يحترم الشرعية الدولية، مجددًا دعوته لإسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء شلال الدم.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تبذل كل ما بوسعها للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين، وأعلن رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، وفاءً لالتزامها التاريخي في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي اعترفت بها إلى نحو 150 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في 12 سبتمبر الجاري، "إعلان نيويورك" بأغلبية ساحقة، والذي تضمن خطوات محددة وملزمة لدفع مسار حل الدولتين بدعم ورعاية سعودية–فرنسية، بهدف إنهاء الصراع الممتد منذ عقود.