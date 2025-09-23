عاجل- رئيس الوزراء: مصر ترفض بحزم محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل بالقوة العسكرية

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: مصر ترفض بحزم محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل بالقوة العسكرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ترفض بصورة قاطعة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه القضية تمس جوهر الأمن القومي العربي.

جهود دولية لحل الأزمة

أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في تنظيم المؤتمر من أجل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين الذي يمثل ضرورة سياسية وأمنية على حد سواء.

الأمن لا يتحقق بالقوة

أكد مدبولي أن غياب الأفق السياسي سيدفع نحو المزيد من العنف والتطرف، مشددًا على أن الأمن لإسرائيل لن يتحقق عبر القوة العسكرية وفرض الأمر الواقع، وإنما من خلال تحقيق تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

موقف مصر الثابت

جدد رئيس الوزراء تأكيد موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.